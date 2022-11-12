Первую посадку Ил-76 на снежно-ледовом аэродроме в Антарктиде показали на видео

Первую посадку самолета Ил-76 на снежно-ледовом аэродроме в Антарктиде показали на видео

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 впервые совершил посадку на снежно-ледовом аэродроме в Антарктиде. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что до этого момента взлетно-посадочная полоса антарктической станции Прогресс не могла принимать тяжелые транспортные самолеты. Ил-76 доставил на станцию 82 пассажира и 6,6 тонны груза.

В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) сообщили, что снежно-ледовый аэродром назвали «Зенит» — в честь футбольного клуба из Санкт-Петербурга. Первый рейс Ил-76ТД-90ВД авиакомпании «Волга-Днепр» по маршруту Кейптаун – Прогресс состоялся 7 ноября.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России модернизированные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В июне гендиректор компании «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил, что Ил-76МД-90А ВКС начали серийно получать новейшую систему предупреждения столкновения самолетов.