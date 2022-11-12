Овечкин своими бросками травмировал двух соперников в матче НХЛ

Александр Овечкин травмировал Михаила Сергачева и Эрика Чернака бросками в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин травмировал своими бросками двух защитников «Тампы-Бэй Лайтнинг» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Оба инцидента произошли в конце третьего периода, когда столичная команда играла в большинстве. Овечкин совершил несколько бросков в створ ворот соперника, а защитники Эрик Чернак и Михаил Сергачев попытались их заблокировать. Чернаку шайба российского форварда попала в бедро, а Сергачеву — в плечо, после чего оба игрока покинули площадку. Подробности об их состоянии не раскрываются.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:1. Овечкин и другой российский нападающий Евгений Кузнецов отдали по одной результативной передаче.

9 ноября форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ударил соперника клюшкой по лицу в матче НХЛ и получил наказание. Защитник «Лос-Анджелес Кингс» Дрю Даути толкнул Капризова в спину во время борьбы у борта, после чего россиянин развернулся и ударил его черенком клюшки. Нападающего удалили до конца матча. Даути не получил серьезных повреждений и продолжил играть.

