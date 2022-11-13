Российский футболист Артем Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире

Российский футболист Артем Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире. Список составил портал Transfermarkt.

Стоимость 34-летнего нападающего оценивается в четыре миллиона евро. По этому показателю Дзюба опередил защитника Эдгара Иэ, в январе покинувшего турецкий «Трабзонспор», и полузащитника Фабиу Мартинша, в сентябре ушедшего из клуба «Аль-Вахда» из ОАЭ. Стоимость обоих игроков оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Дзюба подешевел. Рыночная стоимость форварда упала на треть — с шести до четырех миллионов евро.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Причиной назывались задержки по зарплате, из-за которых футболист не получил выплаты за сентябрь и октябрь. Россиянин выступал за клуб с 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.