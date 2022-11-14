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08:54, 14 ноября 2022Среда обитания

Ипотечные каникулы предложили разрешить для всех семей с детьми

В компании «Этажи» предложили ввести ипотечные каникулы для всех семей с детьми

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

В Федеральной компании «Этажи» выступили с предложением расширить право на ипотечные каникулы. Такую возможность захотели предоставить всем семьям с детьми, сообщают «Известия».

Авторы инициативы отправили нововведение на рассмотрение премьер-министру и в Центробанк. Идея предполагает, что на ипотечные каникулы могут рассчитывать граждане, в собственности которых находится более одной квартиры. Среди прочих мер в компании захотели увеличить допустимый размер кредита с 15 до 30 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей.

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В настоящее время льготой могут воспользоваться ипотечники, чей доход за последние два месяца снизился на 30 процентов и более, а также те, кто на указанный период остался без работы, инвалиды 1-2 группы и семьи, в которых появились новые иждивенцы, а доходы снизились на 20 процентов, если платеж по ипотеке превышал 40 процентов заработка.

Эксперты неоднозначно оценили предложение, некоторые выразили опасение из-за потенциальной неустойчивости банковской системы. При этом другие заявили, что введение меры помогут семьям с детьми. Однако член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что помощь семьям будет актуальна, если у них в залоге находится единственное жилье.

Ранее правительство России поддержало идею о введении кредитных каникул по ипотеке для должников, которые пострадали от стихийных бедствий. Власти поддержали законопроект при условии, что его доработают ко второму чтению.

Нина Ташевская
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