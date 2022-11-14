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00:36, 14 ноября 2022Россия

В Госдуме предложили провести демобилизацию еще одной категории россиян

Вице-спикер ГД Чернышов предложил демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Фото: РИА Новости

В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), с такой идеей выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

По его словам, такие меры были бы справедливыми по отношению к еще одной категории граждан. «Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», — уточнил политик.

В воскресенье, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР.

За это врио главы ДНР Денис Пушилин выразил ему благодарность. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность воинских подразделений, а также обстановку на фронте.

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Марина Совина
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