Украинский посол де-факто представит Киев на саммите G20

Посол Украины в Индонезии Гамянин де-факто представит Киев на саммите G20

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин де-факто представит Киев на саммите G20. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите в онлайн-формате. Формально именно он возглавляет украинскую делегацию.

«Хотя глава государства не появится там лично, он примет участие во встрече в режиме онлайн. Де-факто, как пояснили в МИДе, нашу страну на саммите G20 будет представлять посол Украины в Индонезии», — пишет издание.

В этом году на саммите «Большой двадцатки» впервые отказались от традиции совместного фотографирования. Причиной этому стали разногласия участников по поводу ситуации на Украине. В частности, ряд представителей западных стран выступили против участия в саммите российской делегации и главы МИД России Сергея Лаврова.