Названы способы избежать рисков при сделке по доверенности

Во избежание рисков при сделках по доверенности деньги должен будет получить продавец

Для того чтобы избежать рисков при сделке с жильем по доверенности, деньги должен будет получить продавец, а не его представитель. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Специалист рассказал, что деньги должны будут перечислить на расчетный счет продавца, чтобы передвижение денежных средств можно было зафиксировать, однако такие варианты не всегда возможны. «Если же речь заходит о том, что деньги нужно перечислять представителю продавца, то здесь обычно и начинается основной торг», — добавил Летенков. Риелтор отметил, что если документов на квартиру не хватает, можно дозаказать их, однако этот момент должен быть прописан в доверенности. Летенков предупредил, что сложнее всего избежать рисков будет в ситуации, если доверенность оформляется за пределами страны, так как ошибки, которые создают риски для обеих сторон, в таком случае встречаются чаще.

Летенков подытожил, что в данный момент не существует таких законодательных путей, которые позволяют обеспечить полную безопасность сделок по доверенности. Кроме того, по его словам, некоторые риелторы не знают, как безопасно проводить такие сделки, поэтому покупать и продавать жилье по доверенности следует с внимательностью и осторожностью. Эксперт предупредил, что 80 процентов всех мошеннических схем с недвижимостью проходили с помощью доверенности, а 20 оставшихся процентов приходилось на подделку документов. «Самый большой риск в сделках по доверенности заключается в том, что суд признает такую сделку недействительной и суд отправит квартиру обратно продавцу и собственник не должен будет за нее кому-то что-то заплатить, так как он будет пострадавшей от мошеннических действий стороной», — добавил он. В качестве хорошей альтернативой доверенности Летенков назвал дарение, так как это менее рискованный и более приемлемый вариант для покупателя.

В октябре россиян предупредили о частых способах мошенничества при продаже квартир. По словам юриста и психолога Софии Болховитиной, насторожиться стоит, если риелтор навязывает недвижимость или условия, и при этом старается торопить, либо говорит о возможности дистанционно заключить договор.