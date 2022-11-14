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12:03, 14 ноября 2022Экономика

Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода

Аналитик Самиев назвал приемлемой трату половины дохода на долги по кредитам

Фото: Shutterstock

Традиционно считается приемлемым, когда на обслуживание задолженности уходит до половины ежемесячного дохода, критичным — более двух третей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Соотношение выплат по ипотеке к ежемесячному доходу в среднем составляет 49,9 процента. Об этом заявили эксперты РИА Новости.

«Мы видим, что значительного ухудшения в платежной дисциплине по ипотеке не было ни в начале этого года, ни весной, хотя предпосылки имелись. Не заметно их и сейчас, просрочка держится на низком уровне, в районе 2-3 процентов, а это мало, так что никакого кризиса в этом отношении нет», — сказал Самиев.

Аналитик считает, что это связано с тщательным отбором заемщиков банками, внимательно изучающими финансовое состояние клиентов. Он добавил, что приемлемым считается, когда на обслуживание кредита уходит до половины ежемесячного дохода.

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Несколько иначе ситуация обстоит в сегменте потребительского кредитования. Самиев допустил, что увидеть рост числа просрочек можно будет уже в ближайшее время.

«Нужно дождаться статистики за ноябрь, но и так понятно, что отбор клиентской базы в этом сегменте значительно более лояльный. Проблема еще и в логике займов: как правило, ипотеку, автокредиты берут при нормальном финансовом положении, для того чтобы улучшить, например, свои жилищные условия. Потребительские — когда возникают финансовые проблемы, но человеку все равно необходимо что-то купить», — объяснил аналитик.

Он заключил, что в ближайшее время вероятно ухудшение обслуживания потребительских кредитов, но для банков это все равно не окажется критичным, поскольку в данном сегменте высокие ставки компенсируют высокий риск.

Ранее в Федеральной компании «Этажи» выступили с предложением расширить право на ипотечные каникулы. Такую возможность захотели предоставить всем семьям с детьми.

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Наталия Белова
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