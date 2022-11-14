Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 14 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о неизменности формулы переговоров с Россией

Представитель МИД Украины Николенко заявил о неизменности формулы переговоров с Россией

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о неизменности формулы для переговоров о мире с Россией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, для начала мирных переговоров Киев продолжает требовать от Москвы немедленного прекращения боевых действий, вывода всех российских войск, восстановления территориальной целостности Украины, а также компенсации нанесенного ей ущерба и предоставления «эффективных гарантий неповторения агрессии». «При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно», — подчеркнул Николенко.

Ранее во время визита в Херсон президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к миру. До этого замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщал, что предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, являются неприемлемыми для Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В РУСАДА отреагировали на призыв WADA дисквалифицировать Валиеву
Лолита рассказала об отношении к президенту Украины Зеленскому
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Влюбленная женщина отказалась отпускать бывшего партнера и вышла за него замуж
Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о ядерной войне
Канада поставит Украине военной помощи на 376 миллионов долларов
Стал известен размер алиментов экс-мужа Мэрайи Кэри на 11 детей
Россиянин отправился с женой в отпуск в Таиланд и умер
Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости
На Украине заявили о неизменности формулы переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.