На Украине заявили о неизменности формулы переговоров с Россией

Представитель МИД Украины Николенко заявил о неизменности формулы переговоров с Россией

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о неизменности формулы для переговоров о мире с Россией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, для начала мирных переговоров Киев продолжает требовать от Москвы немедленного прекращения боевых действий, вывода всех российских войск, восстановления территориальной целостности Украины, а также компенсации нанесенного ей ущерба и предоставления «эффективных гарантий неповторения агрессии». «При других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно», — подчеркнул Николенко.

Ранее во время визита в Херсон президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к миру. До этого замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщал, что предварительные условия Запада по переговорам с Украиной, которые заключаются в выводе российских войск, являются неприемлемыми для Москвы.