В Москве сожительница ударила ножом националиста Соболева

В Москве сожительница ударила ножом в грудь националиста Соболева, его спасают врачи

В Москве сожительница ударила ножом в грудь 32-летнего экс-лидера националистической организации «Белые волки» Рихарда Соболева, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, националист с подругой и товарищем употребляли спиртное в квартире дома в Керамическом проезде. Во время застолья женщина обиделась на Соболева и нанесла ему удар ножом. Мужчину госпитализировали с тяжелым ранением. В настоящее время его спасают врачи.

В 2018 году коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда единогласно оправдала Соболева, которого обвиняли в убийстве гражданина Узбекистана по националистическим мотивам, совершенном в 2014 году.

Тело мигранта с несколькими ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Тушинская.

В 2010 году Соболев проходил по делу националистической группы «Белые волки» и обвинялся в незаконном обороте наркотиков и убийствах по мотивам национальной розни. Тогда он тоже был оправдан присяжными. Также Соболев фигурировал в «Болотном деле», однако был амнистирован еще на этапе следствия.