Напавшему на журналиста фанату «Спартака» вынесли приговор

Напавший на журналиста фанат «Спартака» Валентин Коршунов получил два года условно

Тушинский суд Москвы вынес приговор фанату московского «Спартака» Валентину Коршунову, напавшему на журналиста РБК Александра Щеголева. Об этом сообщает РИА Новости.

Болельщик был признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и получил два года лишения свободы условно.

Инцидент произошел 20 октября после встречи «Спартака» и английского «Лестера» в Лиге Европы на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Болельщик напал на Щеголева, который снимал его на камеру. Коршунов в этот момент был пьян и оскорблял корреспондента. «Спартак» решительно осудил нападение фаната на журналиста.

Через два дня после инцидента Коршунова арестовали. Спустя месяц суд удовлетворил апелляцию защиты Коршунова и освободил его под залог в один миллион рублей.