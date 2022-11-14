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20:19, 14 ноября 2022Спорт

Напавшему на журналиста фанату «Спартака» вынесли приговор

Напавший на журналиста фанат «Спартака» Валентин Коршунов получил два года условно

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тушинский суд Москвы вынес приговор фанату московского «Спартака» Валентину Коршунову, напавшему на журналиста РБК Александра Щеголева. Об этом сообщает РИА Новости.

Болельщик был признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») и получил два года лишения свободы условно.

Инцидент произошел 20 октября после встречи «Спартака» и английского «Лестера» в Лиге Европы на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Болельщик напал на Щеголева, который снимал его на камеру. Коршунов в этот момент был пьян и оскорблял корреспондента. «Спартак» решительно осудил нападение фаната на журналиста.

Через два дня после инцидента Коршунова арестовали. Спустя месяц суд удовлетворил апелляцию защиты Коршунова и освободил его под залог в один миллион рублей.

Алексей Гусев
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