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13:18, 15 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о продолжении наступления после взятия под контроль Павловки

Минобороны сообщило о продолжении наступления после взятия под контроль Павловки в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военнослужащие продолжают наступательные действия после взятия под контроль Павловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что в боях за населенный пункт Павловка Вооруженными силами (ВС) России были уничтожены до 1,4 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России уничтожили десятки единиц техники, в том числе несколько единиц авиации, добавили в Минобороны.

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14 ноября российские войска полностью взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР).

10 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике освобожден и уже на 90 процентов зачищен.

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Сергей Истомин
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