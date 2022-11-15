Фьюри назвал условия для проведения боя против Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал условия для проведения боя против украинца Александра Усика. Его слова приводит Boxing Scene.
«Это будет следующий поединок, если я побеждаю Чисору и все идет по плану», — заявил Фьюри. Он добавил, что если им удастся достичь соглашения, то встреча с Усиком, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии.
5 ноября менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал Климас. Он добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.
Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.