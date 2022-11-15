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11:05, 15 ноября 2022Спорт

Фьюри назвал условия для проведения боя против Усика

Тайсон Фьюри заявил, что проведет бой с Александром Усиком, если победит Дерека Чисору

Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал условия для проведения боя против украинца Александра Усика. Его слова приводит Boxing Scene.

«Это будет следующий поединок, если я побеждаю Чисору и все идет по плану», — заявил Фьюри. Он добавил, что если им удастся достичь соглашения, то встреча с Усиком, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии.

5 ноября менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал Климас. Он добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.

Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

Ксения Курашкина
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