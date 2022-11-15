Появились первые кадры с места обстрела приграничного российского региона

SHOT опубликовал кадры из обстрелянного ВСУ Шебекино, где погибли два человека

Появились первые кадры с места обстрела города Шебекино Белгородской области, в результате которого погибли два человека. Фото очевидцев с места происшествия во вторник, 15 ноября, публикует Telegram-канал SHOT.

Об атаке ранее сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате обстрела ВСУ еще три человека были ранены.

Обстрел Шебекино стал третьей атакой ВСУ на Белгородскую область за сутки. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, после чего Гладков рассказал о минометной атаке на несколько сел Грайворонского городского округа. В обоих случаях никто не пострадал.

Из-за регулярных атак со стороны Украины в Белгородской области действует режим высокой террористической опасности.