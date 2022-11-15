Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 15 ноября 2022Мир

Генерал армии США заявил об отсутствии интереса Вашингтона в победе Украины

Генерал-лейтенант США в отставке Келлог заявил, что США не хотят победы Украины над РФ

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Судя по темпам военно-технической поддержки Киева, Вашингтон на данный момент не заинтересован в победе Украины в конфликте с Россией. Об отсутствии интереса Белого дома заявил бывший генерал-лейтенант армии США Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

«Если бы мы хотели, чтобы [украинцы] победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки [систем ПВО] NASAMS, мы очень медленно поставляем им [РСЗО] HIMARS», — заявил высокопоставленный офицер в отставке.

Также Келлог положительно оценил решение об отводе российских сил из Херсона и укреплении оборонительной линии по левому берегу Днепра. «Смотрите, что сделали русские, и это очень умный ход. Они вышли из Херсона и оставили крупную реку, Днепр, между своими войсками и украинскими. Умный тактический ход», — резюмировал бывший генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление контроля над Херсоном дорого обошлось Украине. По его словам, Киев заплатил за это большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых солдат украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Совбез ООН анонсировал новое заседание по Украине
Женщина обнаружила крокодила под диваном и нежно выгнала его метлой
Открыт новый приближающийся к Земле астероид
На ипотечном рынке в России не заметили признаков перегрева
Россиянина осудили на восемь лет за попытку убить 80-летнюю соседку молотком
Российский блогер повторно предстанет перед судом за убийство подписчика
Погибших при обстреле города под Белгородом россиян сняли на видео
В Молдавии назвали причину отключения электричества
Toyota начала увольнять сотрудников в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.