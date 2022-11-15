Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 15 ноября 2022Мир

Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза

Глава МИД России Лавров заявил, что ему трудно судить об изменении отношений РФ с Европой

Фото: Shutterstock

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что затрудняется ответить на вопрос о возможности изменения отношений между Россией и Евросоюзом в более миролюбивую сторону. Его слова передает РИА Новости.

«Мне трудно судить. Чужая душа — потемки. И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго», — сказал Лавров, представляющий российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии.

Материалы по теме:
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022

Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с ним подтвердил свое решение продолжить контакты со своим российским визави Владимиром Путиным. Также дипломат указал, что ранее в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждалась вероятность переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Шольц пообещал, что продолжит контакты с Путиным так же, как и его французский коллега.

15 ноября Лавров провел встречи с Шольцем и Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
В ДНР рассказали о планах на «Азовсталь»
В Пентагоне предостерегли Киев от наступления на левый берег Днепра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.