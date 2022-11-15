Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза

Глава МИД России Лавров заявил, что ему трудно судить об изменении отношений РФ с Европой

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что затрудняется ответить на вопрос о возможности изменения отношений между Россией и Евросоюзом в более миролюбивую сторону. Его слова передает РИА Новости.

«Мне трудно судить. Чужая душа — потемки. И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго», — сказал Лавров, представляющий российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии.

Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с ним подтвердил свое решение продолжить контакты со своим российским визави Владимиром Путиным. Также дипломат указал, что ранее в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждалась вероятность переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее Шольц пообещал, что продолжит контакты с Путиным так же, как и его французский коллега.

15 ноября Лавров провел встречи с Шольцем и Макроном на полях саммита G20 на острове Бали. Дипломат рассказал, что пожаловался им на позицию Киева по переговорам с Москвой.