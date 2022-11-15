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09:38, 15 ноября 2022Наука и техника

Российская армия использовала новое оборудование связи в зоне СВО

РИА Новости: российская армия в зоне СВО использовала новые системы для улучшения связи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) использовала новое оборудование, позволяющее улучшить качество связи. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Нептун».

«Мы вешаем ретранслятор для радиостанции Р-187 П1, потому что дальность у нас большая, и чтобы усилить и улучшить качество связи, мы, соответственно, сейчас будем вешать этот ретранслятор», — сказал собеседник.

Военнослужащий с позывным «Нептун» добавил, что новые системы позволят улучшить управление войсками и взаимодействие подразделений, а также скорость обмена информацией.

«Без связи, как говорят, не будет победы», — сказал собеседник.

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В январе 2021 года «Коммерсантъ» сообщил, что Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении француза Тони Стефановски, который пытался вывезти в США две российские военные рации Р-187-П1 «Азарт».

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Иван Потапов
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