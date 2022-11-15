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09:13, 15 ноября 2022Среда обитания

В России подорожал один тип жилья

«Мир квартир»: новостройки в России подорожали на 26 процентов с начала года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С начала 2022 года новостройки в России подорожали на 26 процентов. О том, что один тип жилья стал менее доступным, сообщается в исследовании портала «Мир квартир», результаты которого передает «РИА Новости».

В среднем стоимость квадратного метра составила до 110 тысяч рублей. С января по октябрь цены на новое жилье поднялись везде, кроме Мурманска и Грозного, где такая недвижимость подешевела на девять и три процента соответственно. Наиболее заметный рост стоимости зафиксировали во Владивостоке (плюс 34 процента), Барнауле (плюс 33 процента) и Чите (плюс 33 процента). Меньше всего новостройки подорожали в Москве (плюс два процента), Махачкале (плюс пять процентов) и Севастополе (плюс семь процентов).

По итогам октября в среднем «квадрат» стал дороже на три процента. При этом снижение цен было замечено в 29 городах вместо двух. Наиболее значительно за месяц стоимость новостроек сократилась в Грозном (минус семь процентов), Мурманске (минус четыре процента) и Москве (минус четыре процента).

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Гендиректор портала Павел Луценко связывает сложившуюся на рынке первичного жилья ситуацию с неопределенностью и ограничением ипотеки с нулевым первым взносом. «Поскольку стоимость квартир, приобретаемых по этим программам, была взвинчена на 15-25 процентов, ценовой пузырь начал сдуваться», — пояснил он.

Ранее в ноябре россиянам назвали города с подешевевшим вторичным жильем. Лидером по снижению стоимости квадратного метра стал Санкт-Петербург, где за месяц показатель уменьшился на 2,7 процента, до 176,6 тысячи рублей. В список также вошли Уфа и Москва.

Александра Качан
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