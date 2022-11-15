В России ответили на предложение обмена пленными по схеме «всех на всех»

Депутат Журова назвала неисполнимым предложение Зеленского об обмене «всех на всех»

Россия должна сделать все для того, чтобы попавшие в плен оказались дома. Однако если Украина хочет в рамках обмена возвращения мирных жителей, которые выехали на территорию России, это неисполнимый пункт. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценила предложение украинского президента Владимира Зеленского по обмену «всех на всех» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите G20 потребовал от России освободить всех украинских пленных. Он предложил обмен пленными по схеме «всех на всех». По словам президента, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, которых Киев называет «перемещенными лицами».

Если есть возможности для обмена военнопленными, надо их рассматривать, убеждена Журова. При этом обмен должен происходить по схеме 1 на 1. «Главное, чтобы не выставляли другие требования: за кого-то столько-то, Украина может [попросить] за всех так, а за этих вот так», — уточнила она.

Ситуация с гражданскими, по ее мнению, сложнее. «То есть он хочет сказать, что люди недобровольно уехали, они не хотели, а мы их вывезли. Это же просто смешно. Может эти люди не хотят уезжать, что тогда делать? Может, им нравится здесь, и они переезжать не собираются. Это неисполнимый пункт», — высказалась депутат.

Кроме того, Журова выразила опасения насчет возможных последствий для мирного населения. «Всем гражданам вернуться обратно — это, конечно, прекрасный призыв, но, видя, как сейчас людей привязывают к столбам в Херсоне, вопрос: эти люди будут возвращаться куда? Туда, где их к столбам будут потом привязывать? Им же никто не гарантирует, что этого не будет. И я боюсь, что не только столбами все потом закончится», — поделилась она.

11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также анонсировал несколько обменов пленными. Он уточнил, что обмены будут проводиться при участии депутатского корпуса Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина. «Списки уже составлены, и достигнуты все необходимые договоренности», — добавил политик.

