В ДНР заявили об освобождении поселка на авдеевском направлении

Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении

Союзные силы освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Об этом заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР (Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру») при огневой поддержке ВС РФ (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие батальона «Спарта» Народной милиции (НМ) ДНР вошли в населенный пункт. 11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка, проводилась зачистка. Замкомандира 1-й Славянской бригады уточнил, что военные России отбросили противника, вынудив покинуть позиции. По его словам, это было не отступлением, а бегством, так как ВСУ бросили радиостанции и документы, которые представляли оперативный интерес.

6 ноября бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вели бои за Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — заявил один из военных.