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08:43, 15 ноября 2022Бывший СССР

В ДНР заявили об освобождении поселка на авдеевском направлении

Штаб теробороны ДНР заявил об освобождении поселка Опытное на авдеевском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Союзные силы освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Об этом заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР (Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру») при огневой поддержке ВС РФ (Вооруженные силы Россииприм. «Ленты.ру») освободила Опытное», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие батальона «Спарта» Народной милиции (НМ) ДНР вошли в населенный пункт. 11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка, проводилась зачистка. Замкомандира 1-й Славянской бригады уточнил, что военные России отбросили противника, вынудив покинуть позиции. По его словам, это было не отступлением, а бегством, так как ВСУ бросили радиостанции и документы, которые представляли оперативный интерес.

6 ноября бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вели бои за Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — заявил один из военных.

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Кристина Есикова
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