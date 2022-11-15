В ДНР заявили об освобождении поселка на авдеевском направлении
Союзные силы освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Об этом заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР (Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру») при огневой поддержке ВС РФ (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») освободила Опытное», — говорится в сообщении.
Ранее военнослужащие батальона «Спарта» Народной милиции (НМ) ДНР вошли в населенный пункт. 11 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) бежали из поселка, проводилась зачистка. Замкомандира 1-й Славянской бригады уточнил, что военные России отбросили противника, вынудив покинуть позиции. По его словам, это было не отступлением, а бегством, так как ВСУ бросили радиостанции и документы, которые представляли оперативный интерес.
6 ноября бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вели бои за Опытное. «Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — заявил один из военных.