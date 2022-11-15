Щербакова раскрыла подробности тренировок в группе Тутберидзе

Щербакова заявила, что на тренировки у Тутберидзе нельзя ходить просто ради удовольствия

Российская фигуристка Анна Щербакова раскрыла подробности работы в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Сноб».

«Надо понимать, что Этери Георгиевна — тренер, у которого нельзя просто ходить на тренировки ради удовольствия, у нее нужно работать», — заявила Щербакова. Она подчеркнула, что все специалисты тренерской группы максимально отдаются процессу и требуют того же взамен.

Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине в женском одиночном катании. Годом ранее она стала чемпионкой мира. Также в ее активе три золота чемпионатов России.

Ранее фигурист Владимир Самойлов рассказал, что после интенсивных занятий в группе Тутберидзе у него появились проблемы со здоровьем — боли в спине. «Когда я к ней пришел, у меня уже были протрузии. На что мне сказали: "Это у всех спортсменов бывает, это минимальное, что может быть". Она сразу знала, я ей сказал. Но в итоге все проявилось в грыже двух видов», — поделился он.