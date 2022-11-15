В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе Зеленского

Foreign Policy: запрещающий выезд мужчин указ Зеленского подорвал боевой дух украинцев

Введенный в конце февраля текущего года указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подрывает боевой настрой украинцев. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy (FP) Чарли Карпентер (Charli Carpenter).

Об обратил внимание на то, что запрет на перемещение мужчин до сих пор остается в силе. По оценкам журналиста, его действие распространяется на миллионы мужчин. Кроме того, Карпентер заметил, что уровень безработицы в стране составляет 34 процента. По его мнению, указ украинского лидера лишь усугубляет ситуацию, поскольку «многие мужчины не могут работать, а сбережения и еда заканчиваются».

Карпентер также добавил, что большинство украинцев не поддерживают запрет в его нынешнем виде. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, заявил он. Кроме того, активисты на Украине заявляют, что подобный указ противоречит международным договорам, гарантирующим гендерное равенство и свободу передвижения для всех гражданских лиц, утверждает Карпентер.

44,7 процента опрошенных поддерживают запрет на передвижения мужчин

Украинцы против запрета

Кроме того, в мае на сайте главы государства появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд. Инициатива набрала необходимые 25 тысяч голосов. Авторы документа попросили вернуть свободное пересечение границы гражданами страны, а также отменить на это запрет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также они призвали пересмотреть призывную политику, в первую очередь для добровольцев, и усилить ответственность сотрудников военкоматов и приграничных пропускных пунктов за коррупционную деятельность.

Однако Зеленский ответил отказом. Он уточнил, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение.

Ранее украинский лидер внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, их могут продлить еще на 90 дней – до 20 февраля 2023 года.

Схемы выезда есть

Ранее стало известно, что на Украине появилась новая схема, которая позволяет мужчинам призывного возраста выезжать за границу: посредники за деньги оформляют желающим «поступление» в польские и прибалтийские вузы и те уезжают из республики под видом студентов. По данным журналистов, цена вопроса составляет 1,5-2,5 тысячи долларов. При этом посредники убеждают, что посещать занятия не обязательно, поэтому можно свободно уехать в любую другую страну Евросоюза.

12 апреля сообщалось, что на западе Украины, в Черновицкой области, поймали двух человек, подозреваемых в незаконной переправке мужчин через границу страны. Жительница села Бояны с односельчанином наладили схему незаконной миграции.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, гражданам страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы государства во время военного положения.