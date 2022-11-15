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19:55, 15 ноября 2022Россия

Погибших при обстреле города под Белгородом россиян сняли на видео

В сети появились кадры с погибшими при обстреле города под Белгородом россиянами

В сети появились кадры с места обстрела Шебекино в Белгородской области — на них видны тела погибших при атаке ВСУ россиян. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал Mash.

Автор видео говорит, что снарял попал в аптеку. «Ракета прилетела прямо в этот дом», — слышен голос за кадром. На видеозаписи также видны тела двух человек.

Украина обстреляла город под Белгородом вечером во вторник, 15 ноября. Погибли три человека, пострадали двое. Глава российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что на место случившегося отправлены бригады скорой помощи. Губернатор не привел подробности случившегося.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Анастасия Шейкина
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