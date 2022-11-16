Генсек НАТО назвал снабжение Украины системами ПВО приоритетом альянса

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что организация ПВО Украины является приоритетом НАТО

НАТО уделит особое внимание снабжению Украины системами противовоздушной обороны (ПВО) и защитой от беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг заявил, что НАТО проведет 16 ноября встречу контактной группы по Украине. Альянс в рамках предоставляемой Украине военной помощи намерен уделить особое внимание противовоздушной обороне страны. По его словам, организации ПВО уделяется особое внимание после атак России по украинским городам.

«Мы соберем дополнительную помощь, особенно включающую различные системы ПВО... Нам нужна защита от беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Мы заинтересованы в защите неба Украины — это именно то, что все члены альянса пытаются обеспечить различными способами», — сказал генсек.

Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 37 миллиардов долларов для оказания дополнительной помощи Украине.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО.

11 ноября премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «путем к миру» поставку западных систем ПВО Украине.