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13:33, 16 ноября 2022Мир

Макрон счел невозможным определить ответственных за инцидент с ракетами в Польше

Президент Франции Макрон: невозможно установить ответственных за удары ракет в Польше

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент установить ответственных за ракетный инцидент в Польше невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметив, что пока установить происхождение упавших в Польше ракет не представляется возможным, политик призвал оценивать ситуацию с осторожностью.

«Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании, в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего», — добавил онв ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Ранее Польша от лица всего Евросоюза обвинила Россию в падении ракет.

О произошедшем стало известно во вторник, 15 ноября. В Минобороны России, комментируя инцидент в польском селе, отметили, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

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Варвара Кошечкина
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