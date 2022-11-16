Макрон счел невозможным определить ответственных за инцидент с ракетами в Польше

Президент Франции Макрон: невозможно установить ответственных за удары ракет в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент установить ответственных за ракетный инцидент в Польше невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметив, что пока установить происхождение упавших в Польше ракет не представляется возможным, политик призвал оценивать ситуацию с осторожностью.

«Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании, в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего», — добавил онв ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Ранее Польша от лица всего Евросоюза обвинила Россию в падении ракет.

О произошедшем стало известно во вторник, 15 ноября. В Минобороны России, комментируя инцидент в польском селе, отметили, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.