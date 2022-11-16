Польская полиция опубликовала новое фото с места падения ракеты

Полиция Польши опубликовала фото с места падения ракет в селе Пшеводув

Полиция опубликовала новый снимок с места падения, предположительно, двух ракет в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства возле украинской границы. Соответствующее фото появилось в Twitter-аккаунте ведомства.

На кадре видна воронка, которая осталась после удара, а также разрушенный трактор, груды земли и камни.

Стражи правопорядка оцепили место ракетного удара, приступили к сбору улик и выяснению обстоятельств произошедшего. Вместе с правоохранителями работают саперы, представители центрального следственного бюро, судебно-медицинской лаборатории и криминального бюро.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в селе Пшеводув. По данным польского радио ZET, в результате погибли два человека.

В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.

Президент США Джо Байден заявил партнерам Соединенных Штатов по G7 и НАТО, что взрывы в Польше стали результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.