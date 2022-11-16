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19:41, 16 ноября 2022Россия

Путин наградил соратника Кадырова за переговоры с Украиной

Президент России Путин наградил депутата Госдумы от Чечни орденом за переговоры с Украиной

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева за переговоры с Украиной по обмену пленными. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня депутатский корпус проводит тонкую переговорную работу с украинской стороной в целях освобождения наших пленных воинов. Как известно, переговорные мероприятия имеют определенные сложности и весьма непредсказуемы, поэтому данный процесс требует от задействованных максимальной выдержки и полной самоотдачи», — рассказал он.

Глава Чечни отметил, что, судя по результатам, депутаты превосходно справляются с этой задачей.

Кадыров сообщил, что президент также наградил депутата Госдумы Ахмеда Догаева — он получил орден Мужества.

В июле глава Чечни рассказал, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

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Варвара Кошечкина
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