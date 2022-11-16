Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 16 ноября 2022Мир

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО

Премьер Польши заявил, что страна не будет применять четвертую статью договора НАТО

Фото: Pixabay

Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО о срочных консультациях. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Комментируя падение двух ракет на территории страны 15 ноября, он заявил, что это не была намеренная атака на Польшу, отсутствовал план нападать на территорию страны.

«Поэтому мы не запустили 4-ю статью, но держали ее про запас», — сказал Моравецкий, добавив, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО.

«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи», — заключил премьер страны.

15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию
Медведев предложил США представить попадание украинской ракеты в Капитолий
Польша отказалась от планов применить четвертую статью договора НАТО
Кадыров высмеял СБУ из-за объявления его в розыск на Украине
Зеленского обвинили в получении выгоды от инцидента с ракетой в Польше
Международный паралимпийский комитет приостановил членство России
ООН заявила об «осторожном оптимизме» по продлению зерновой сделки
Украина рассказала о сигналах готовности России к переговорам
Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам с Россией
В граничащем с Украиной регионе два человека подорвались на мине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.