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12:53, 8 июля 2026Ценности

Макрон в солнцезащитных очках появился на саммите с лидерами НАТО

Президент Франции Макрон в солнцезащитных очках снялся для группового фото с лидерами НАТО
Мария Винар

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в необычном виде появился на саммите с лидерами стран НАТО, который проходит в Анкаре, Турция. Видео публикует издание Haberturk на своей странице в X (ранее — Twitter).

Французский лидер выбрал для встречи черный костюм, белую рубашку, строгий галстук и солнцезащитные очки-авиаторы. В них же он снялся для группового фото с политиками.

Впервые Макрон появился на публике в солнцезащитных очках на форуме в Давосе. Перед этим стало известно, что политик получил пощечину от своей жены Брижит, когда они выходили из самолета во Вьетнаме, а затем с кровоподтеком в глазу выступил перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр.

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