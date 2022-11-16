Игроки МЮ захотели ухода Роналду из клуба

Manchester Evening News: игроки МЮ хотят ухода Роналду из клуба в зимнее трансферное окно

Стала известна реакция футболистов «Манчестер Юнайтед» на скандальное интервью португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, большинство игроков команды хотят ухода Роналду в зимнее трансферное окно. Они считают, что форвард больше никогда не должен выступать за МЮ. Уточняется, что особенно осложнились его отношения с соотечественником Бруну Фернандешем, вместе с которым они выступят на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии.

Ранее 16 ноября появилась информация, что владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм начал переговоры о переходе Роналду в состав команды. Отмечается, что представители португальца уже сообщили о заинтересованности игрока в переезде в США.

Ранее Роналду подвергся критике за слова о «Манчестер Юнайтед». Он обвинил английский клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. После этого в команде задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.