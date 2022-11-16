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17:42, 16 ноября 2022Спорт

Игроки МЮ захотели ухода Роналду из клуба

Manchester Evening News: игроки МЮ хотят ухода Роналду из клуба в зимнее трансферное окно

Фото: Peter Powell / Reuters

Стала известна реакция футболистов «Манчестер Юнайтед» на скандальное интервью португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, большинство игроков команды хотят ухода Роналду в зимнее трансферное окно. Они считают, что форвард больше никогда не должен выступать за МЮ. Уточняется, что особенно осложнились его отношения с соотечественником Бруну Фернандешем, вместе с которым они выступят на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии.

Ранее 16 ноября появилась информация, что владелец клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» англичанин Дэвид Бекхэм начал переговоры о переходе Роналду в состав команды. Отмечается, что представители португальца уже сообщили о заинтересованности игрока в переезде в США.

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Ранее Роналду подвергся критике за слова о «Манчестер Юнайтед». Он обвинил английский клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. После этого в команде задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Ксения Курашкина
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