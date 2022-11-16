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19:56, 16 ноября 2022Спорт

Стало известно об интересе клуба РПЛ к Слуцкому

Metaratings: в «Краснодаре» рассматривают назначение Слуцкого на пост главного тренера

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно, что «Краснодар» проявляет интерес к Леониду Слуцкому. Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, представители клуба, выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), рассматривают кандидатуру Слуцкого на должность главного тренера и уже ведут с ним неформальное общение. Александр Сторожук, возглавляющий команду на данный момент, вероятнее всего, вскоре оставит свой пост.

15 ноября «Рубин», выступающий в Первой футбольной лиге, объявил об уходе Слуцкого. Уточнялось, что тренер покинул пост главного тренера клуба по собственному желанию и уже попрощался с командой. Причины, по которым специалист принял такое решение, не сообщались.

«Рубин» вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона. Казанцы лишились ключевых иностранных игроков по ходу турнира, в результате чего не смогли удержаться в элитном дивизионе. Слуцкий принял решение остаться в команде, несмотря на понижение в классе.

Ксения Курашкина
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