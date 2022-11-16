Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО

Глава Минобороны Латвии Пабрикс призвал прикрыть районы запада Украины системами ПВО НАТО

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил разместить системы противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в ряде районов на западе Украины. Об этом он заявил в беседе с газетой Times.

«Наши союзнические системы ПВО могут прикрыть некоторые части запада Украины от ракетных атак. Я считаю, что от союзников будут разные мнения по этому вопросу. Это вопрос для совместного обсуждения», — призвал он.

Глава Минобороны Латвии добавил, что НАТО следует обеспечить Украину «необходимым оборудованием». Он также прокомментировал инцидент с ракетами в Польше и подчеркнул, что нельзя допустить повторения нечто подобного.

15 ноября радио ZET заявило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

Однако МИД Польши на фоне случившегося вызвал посла России в республике Сергея Андреева. На следующий день президент страны Анджей Дуда заявил, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины. У Варшавы нет доказательств того, ракета была выпущена российской стороной. При этом существует много признаков того, что это была ракета украинской ПВО, заключил Дуда.