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22:04, 16 ноября 2022Мир

Латвия призвала прикрыть запад Украины системами ПВО НАТО

Глава Минобороны Латвии Пабрикс призвал прикрыть районы запада Украины системами ПВО НАТО
Артис Пабрикс

Артис Пабрикс. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс предложил разместить системы противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в ряде районов на западе Украины. Об этом он заявил в беседе с газетой Times.

«Наши союзнические системы ПВО могут прикрыть некоторые части запада Украины от ракетных атак. Я считаю, что от союзников будут разные мнения по этому вопросу. Это вопрос для совместного обсуждения», — призвал он.

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Глава Минобороны Латвии добавил, что НАТО следует обеспечить Украину «необходимым оборудованием». Он также прокомментировал инцидент с ракетами в Польше и подчеркнул, что нельзя допустить повторения нечто подобного.

15 ноября радио ZET заявило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет.

Однако МИД Польши на фоне случившегося вызвал посла России в республике Сергея Андреева. На следующий день президент страны Анджей Дуда заявил, что упавшая на территории страны ракета принадлежала ПВО Украины. У Варшавы нет доказательств того, ракета была выпущена российской стороной. При этом существует много признаков того, что это была ракета украинской ПВО, заключил Дуда.

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Марина Совина
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