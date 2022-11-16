ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS

СЦКК: ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР из РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Волноваха в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным представительства, Украина открыла огонь по Волновахе в 21:4. Было выпущено шесть ракет.

О разрушениях, погибших и жертвах информации не поступало.

15 ноября ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион.

Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.