Володин отреагировал на падение ракеты в Польше

Володин заявил, что ситуация с упавшей в Польше ракетой является не первой

Ситуация с падением на территории Польши ракеты является не первым подобным случаем. Об этом, реагируя на случившееся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«До этого был румынский самолет. Было? Было! А совсем недавно беспилотник прилетел в Хорватию с бомбой 120 килограмм», — сказал политик.

По его словам, после случившегося Вашингтон и Брюссель должен прекратить поставлять оружие Украине. Володин призвал обратиться к депутатам европейских парламентов и других стран, чтобы поставки прекратились. Он также указал, что Киев делает все для того, чтобы конфликт на Украине разрастался.

15 ноября на территорию Польши близ границы с Украиной упала ракета — ее обнаружили в деревне Пшеводув, погибли два человека. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. В ведомстве также уточнили, что в ходе массированной атаки по инфраструктуре Украины ракетные удары наносились на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Кремль исключил вину России в инциденте на территории Польши. Впоследствии президент страны Анджей Дуда заявил, что есть большая вероятность того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он заявил об отсутствии признаков преднамеренного нападения на территорию Польши.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительный анализ ситуации показывает, что инцидент был вызван работой украинской ПВО, отражавшей атаку российских ракет. «Но позвольте мне прояснить: это не вина Украины. Россия несет абсолютную ответственность», — подчеркнул генсек альянса.