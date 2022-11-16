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13:09, 16 ноября 2022Мир

Опубликованы новые кадры с подозреваемой в стамбульском теракте

TRT Haber опубликовал кадры, на которых Альбашир оставила рюкзак с бомбой на улице

Департамент полиции Стамбула поделился новыми кадрами с камеры видеонаблюдения, на которых подозреваемая в теракте гражданка Сирии Ахлам Альбашир оставила рюкзак с бомбой на улице Истикляль. Видеозапись опубликовал телеканал TRT Haber.

На кадрах видно, как женщина в день происшествия вышла на улицу с площади Таксим, в руках у нее сумка, а на плечах рюкзак. Также запечатлен момент, когда Альбашир оставляет на скамейке портфель и вновь направляется в сторону площади.

Теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу 13 ноября. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян. Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Кроме того, она проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные.

В свою очередь Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации теракта на улице Истикляль.

Варвара Кошечкина
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