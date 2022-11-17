Блинкен обсудил с Кулебой падение ракеты в Польше

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины Кулебой падение ракеты в Польше

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить российские удары по украинской инфраструктуре и недавний инцидент с падением ракеты в Польше. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба договорились поддерживать тесный контакт по мере проведения Польшей расследования взрыва на востоке страны», — рассказал Прайс. Блинкен также пообещал, что США продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские следователи прибыли в польское село Пшеводув, где упала ракета. На месте уже работают польские и американские специалисты.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате взрыва погибли два человека. На месте были найдены обломки, предположительно, зенитной ракеты системы ПВО С-300. Следов второй ракеты, о которой изначально сообщали СМИ, обнаружено не было. И польские власти, и представители США и НАТО впоследствии заявили, что с большой долей вероятности упавшая ракета принадлежала ПВО Украины.