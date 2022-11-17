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19:21, 17 ноября 2022Бывший СССР

Украинские следователи прибыли на место падения ракеты в Польше

CNN: украинские специалисты прибыли на место падения ракеты в польской деревне Пшеводув
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинские следователи находятся в польской деревне Пшеводув на месте, куда упала ракета. Об их прибытии сообщает CNN со ссылкой на источник в офисе главы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты республики будут участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши. Варшава подтвердила, что допустила украинских экспертов на место инцидента.

17 ноября Варшава заявила, что вопрос о предоставлении Киеву допуска к расследованию ракетного инцидента в Польше будет решаться в НАТО. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к проведению совместного выяснения обстоятельств случившегося.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента, но им позволят ознакомиться с материалами дела. Он добавил, что доступ к документам и информации, полученным в ходе расследования, будет зависеть от конкретных оснований в части международного права.

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Варвара Кошечкина
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