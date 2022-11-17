Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны

Польские власти приняли решение допустить украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох, передает ТАСС.

«Украинские эксперты допущены на место», — заявил Кумох. Он также выразил благодарность послам США и Украины в Польше за «сотрудничество в этом важном деле».

Ранее 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты страны будут участвовать в расследовании падения ракеты на территории Польши.

До этого Варшава заявила, что вопрос о предоставлении Киеву допуска к расследованию ракетного инцидента в Польше будет решаться в НАТО. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал к проведению совместного выяснения обстоятельств случившегося.