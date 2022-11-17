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00:03, 18 ноября 2022Мир

Премьер Италии поддержала инициативу о кормлении грудью в парламенте

Премьер Италии Мелони поддержала решение, позволяющее женщинам кормить грудью в парламенте
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Yara Nardi / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала инициативу, разрешающую женщинам-парламентариям кормить грудью младенцев в зале заседания парламента. Ее слова приводит Borsa Italiana.

Мелони заявила, что данное решение является хорошей новостью. «Это важный знак внимания к материнству, детству и семье, а также шаг вперед на пути к балансу между работой и личной жизнью», — подчеркнула она. Постановление джунты по регламенту Палаты депутатов вступило в силу 15 ноября. Инициатива разрешает женщинам-депутатам кормить грудью детей младше одного года в специально отведенных для этого местах, которые будут расположены в верхнем ряду парламентского амфитеатра или в специально зарезервированной ложе.

Мелони была назначена новым премьер-министром республики 21 октября.

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Варвара Кузьмина
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