Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023. Заявление министра по делам иммиграции Эндрю Джайлса приводится на сайте Министерства внутренних дел Австралии.

«Джоковичу была предоставлена ​​временная виза для въезда в Австралию», — сообщил Джайлс. При этом он подчеркнул, что это не говорит об ошибочности решения аннулировать предыдущую визу, которое было принято ранее.

В сентябре стало известно условие, при котором власти Австралии разрешат Джоковичу въезд в страну. Ограничение будет снято, если спортсмен подаст запрос на получение визы. Отмечалось, что теперь для въезда в Австралию не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

В январе Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет.