Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Таджикистан
Сегодня
18:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:06, 17 ноября 2022Спорт

Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023

Фото: Daniel Pockett / Getty Images

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали визу для участия в Australian Open-2023. Заявление министра по делам иммиграции Эндрю Джайлса приводится на сайте Министерства внутренних дел Австралии.

«Джоковичу была предоставлена ​​временная виза для въезда в Австралию», — сообщил Джайлс. При этом он подчеркнул, что это не говорит об ошибочности решения аннулировать предыдущую визу, которое было принято ранее.

В сентябре стало известно условие, при котором власти Австралии разрешат Джоковичу въезд в страну. Ограничение будет снято, если спортсмен подаст запрос на получение визы. Отмечалось, что теперь для въезда в Австралию не требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус.

В январе Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. В результате инцидента теннисист был депортирован из Австралии. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Рогов рассказал о переброске крупных сил ВСУ на запорожское направление
Глава Goldman Sachs в России уйдет в отставку
В США заявили о падении в Польше украинских ракет С-300
На Украине сообщили о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
Мощный пожар близ «Фишта» в Сочи сняли на видео
Зрители Fox News оценили выводы Запада об упавшей в Польше ракете
Смерть президента Федерации фигурного катания России назвали скоропостижной
Четверть россиян захотели получать на пенсии 100 тысяч рублей в месяц
Стилистка обманула российскую блогершу на полмиллиона рублей
Россияне почти перестали покупать один вид жилья в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.