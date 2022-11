Диетолог назвала пять простых привычек для похудения

ETNT: диетолог Энрайт посоветовала регулярно делать силовые упражнения для похудения

Для похудения нужно есть больше домашней еды, считает диетолог Мэнди Энрайт. Она назвала пять простых привычек, которые помогают сократить калории и сбросить лишний вес, в материале для Eat This, Not That!

Энрайт объяснила, что для эффективного похудения недостаточно одной получасовой или часовой тренировки в день. Диетолог убеждена, что необходимо больше двигаться в течение дня и меньше сидеть. Например, можно встать из-за рабочего стола и сделать небольшую зарядку, а также выбрать более долгий пеший маршрут до дома или магазина. Помимо этого, специалистка посоветовала регулярно делать силовые упражнения, такие как планка, приседания и отжимания, потому что они способствуют росту мышц и улучшают метаболизм.

«Приготовление пищи дома автоматически снижает потребление калорий, поскольку вы можете контролировать ингредиенты и размер порций», — сказала Энрайт. Тем, кто не привык к готовке, она рекомендует начинать с простых блюд, таких как салат и отварные гарниры.

Диетолог настоятельно рекомендует не пропускать завтрак и не делать слишком долгие перерывы между приемами пищи. Лучше есть часто и небольшими порциями, чем редко и переедать. Еще один совет худеющим — пить больше воды, не заменяя ее кофе, чаем и алкоголем.

В заключении Энрайт посоветовала контролировать размер порций и добавлять овощи к каждому приему пищи. По ее словам, они полезны, низкокалорийны и богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и продлевает ощущение сытости.

Ранее сообщалось, что врач Майк Бол перечислил пять простых способов избавиться от жира на животе. В первую очередь он советует увеличить физические нагрузки и помнить, что нельзя с помощью спорта или диеты сбросить вес лишь в определенном месте, будь то живот или бедра.