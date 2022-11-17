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19:01, 17 ноября 2022Мир

Британский премьер заявил о невозможности исключить Россию из G20

Британский премьер Сунак считает, что Россию невозможно исключить из «Большой двадцатки»

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Страны «Большой двадцатки» (G20) работают над тем, чтобы «передать четкий единый сигнал» о недопустимости использования ядерного оружия, и не хотят, чтобы человечество жило в «эру войны». Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, цитату приводит ТАСС.

«Нынешняя эра не должна быть эрой войны. Я думаю, что Россия ясно услышала этот посыл», — отметил политик. Кроме того, страны признают, что невозможно исключить из состава группы Россию, заявил Сунак.

По итогам саммита G20, прошедшего 15-16 ноября на Бали, главы государств обсудили конфликт на Украине и ситуацию в мире, а также изучили сообщения о падении ракет на территории Польши. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал делегатов обратиться к основной цели «Большой двадцатки» — решению проблем глобальной экономики и развития.

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Виктория Кондратьева
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