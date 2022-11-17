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19:15, 17 ноября 2022Наука и техника

Найден новый биомаркер COVID-19

Frontiers in Immunology: найден новый биомаркер коронавируса

Фото: Shutterstock

Шведские ученые из Каролинского института нашли новый биомаркер COVID-19. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology.

Авторы рассмотрели 49 пациентов с коронавирусом, где большая часть (44 человека) нуждались в госпитализации и кислородной терапии. В процессе исследования специалисты заметили, что у инфицированных SARS-CoV-2 повышается уровень цитокина IL-26 в крови. Обычно эти молекулы необходимы для активации иммунных клеток при борьбе с бактериальными или хроническими респираторными заболеваниями в легких.

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Кроме того, высокие показатели IL-26 связаны с повышенной воспалительной реакцией, которая возникает при тяжелом течении заболевания, что указывает на новое направление для лечения заболевания. В перспективе этот биомаркер можно использовать для оценки тяжести болезни.

Ранее сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что повторное заражение коронавирусом увеличивает вероятность отказа органов и смерти.

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Елена Апазиди
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