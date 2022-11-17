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22:49, 17 ноября 2022Спорт

Карпин высказался о выступлении иностранных футболистов за сборную России

Карпин заявил, что не видит ничего плохого в выступлении иностранцев за сборную России
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не видит ничего плохого в выступлении иностранных игроков за российскую национальную команду. Его слова приводит Sport24.

«Чем больше у тренера выбор — тем лучше. Если Малком и Клаудиньо получат российские паспорта, будем, значит, и из них выбирать состав», — сказал специалист. Он добавил, что не знает тренеров сборных, которые отказались бы от работы с натурализованными игроками.

11 ноября бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выступил против того, чтобы иностранцы с российскими паспортами выступали за национальную команду. Он пояснил, что в целом относится к натурализации спокойно.

О желании Клаудиньо и другого бразильского игрока «Зенита», Малкома, получить гражданство России стало известно 19 сентября. Малком пояснил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного легионера в клубе.

Ксения Курашкина
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