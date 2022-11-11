Аршавин высказался о выступлении иностранных футболистов за сборную России

Андрей Аршавин высказался против выступления иностранных футболистов за сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о выступлении иностранных игроков за национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я уже много раз говорил, что я против того, чтобы иностранные футболисты с российскими паспортами играли за сборную России», — заявил Аршавин. Он отметил, что в целом относится к натурализации спокойно.

9 ноября бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо прокомментировал возможный переход в сборную России. «Мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная пока не выступает ни на одном официальном турнире», — заявил полузащитник. Он добавил, что играть в составе национальной команды должны российские футболисты.

О желании Клаудиньо и другого бразильского игрока «Зенита», Малкома, получить гражданство России стало известно в сентябре. Малком заявил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе.