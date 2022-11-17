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18:11, 17 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о воздушной тревоге в Харьковской области

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Фото: Andrii Marienko / AP

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Уточняется, что в остальных украинских регионах предупредительные сигналы не действуют. Согласно сообщению ведомства, «тревога объявлена (...) в 17:27».

Утром 17 ноября воздушная тревога действовала на всей территории Украины. До этого ее сигналы прозвучали в Киеве, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Впоследствии в Днепре начались перебои в поставках электроэнергии. Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре и пунктам военного управления Украины. В Минобороны отметили, что все разрушения в Киеве произошли из-за падения обломков ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Кристина Есикова
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