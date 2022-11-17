В США допустили переход украинского конфликта на территорию НАТО

Washington Post назвала падение ракет в Польше поворотным моментом конфликта на Украине

Падение ракет на территории Польши может превратить украинский конфликт в снежный ком и привести к эскалации, пишет The Washington Post.

По словам автора, гибель двух человек в результате попадания ракет в Польше, ознгачает, что конфликт перешел на территорию НАТО. Директор отделения Немецкого фонда Маршалла в Варшаве Михал Барановский (Michał Baranowski) заявил, что инцидент может стать поворотным моментом в конфликте.

«Это первый случай, когда граждане государства-члена НАТО погибли на территории страны Североатлантического альянса», — уточнил он. Специалист назвал произошедшее «важным событием». Конфликт намеренно или случайно может превратиться в снежный ком и перерасти в военный конфликт России с НАТО, допустил автор.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что упавшие в Польше ракеты были выпущены Россией. Он допустил причастность Украины к этому происшествию. США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию.

Во вторник, 15 ноября, польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате происшествия два человека погибли.