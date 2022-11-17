Чемпион России по футболу описал отдых после матчей фразой «все бухали»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов рассказал, что футболисты выпивали после матчей

Бывший игрок «Рубина», чемпион России Алексей Попов рассказал об отдыхе футболистов после матчей. Его слова передает Legalbet.

«Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех», — описал он время после игр. Попов отметил, что до матча никто не позволял себе выпивать.

Также Попов оценил фразу тренера Валерия Карпина о том, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют. «Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть», — заявил он.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к алкоголю. «Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.