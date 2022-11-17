Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Таджикистан
Сегодня
18:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:03, 17 ноября 2022Спорт

Чемпион России по футболу описал отдых после матчей фразой «все бухали»

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов рассказал, что футболисты выпивали после матчей

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший игрок «Рубина», чемпион России Алексей Попов рассказал об отдыхе футболистов после матчей. Его слова передает Legalbet.

«Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех», — описал он время после игр. Попов отметил, что до матча никто не позволял себе выпивать.

Также Попов оценил фразу тренера Валерия Карпина о том, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют. «Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть», — заявил он.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал об отношении к алкоголю. «Люблю после игры, допустим, пивка взять. Прийти, спокойно полежать в ванне, пару [бутылок] пива выпить», — такой фразой описал игрок отдых после матчей.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Мощный пожар на российском заводе попал на видео
Эрдоган заявил о планах поставлять зерно из России бедным странам Африки
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Невеста надела на свадьбу купленное на распродаже платье и возненавидела его
Цены на газ в Европе упали из-за теплой погоды
В Москве однокомнатные квартиры «трансформировались» в двухкомнатные
Шри-Ланка дистанционно откроет россиянам банковские карты Visa и Mastercard
После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка
Житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.