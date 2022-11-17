Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 17 ноября 2022Ценности

Бренд представил худи со ставшей мемом фразой из скандала Киркорова

Бренд представил худи со ставшей мемом фразой из скандала Киркорова с работником Prada

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский бренд Grek Wear представил худи с фразой, которую певец Филипп Киркоров произнес во время скандала с сотрудником бутика люксового бренда Prada в Дубае. Снимок вещи опубликован в Instagram-аккаунте ретейлера (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о черной толстовке модели Scandal, на которую желтой тканью с анималистичным паттерном нанесены следующие слова: Don't you know who I am? You want a scandal now? («Вы не знаете, кто я такой? Вы хотите скандала прямо сейчас?»). Известно, что стоимость предмета гардероба составляет 24 тысячи рублей.

Видеозапись спора поп-исполнителя с продавцом консультантом марки Prada опубликовали 14 ноября. На размещенных кадрах видно, что сначала артиста не пустили в магазин, из-за чего он начал ругаться с работником компании на входе. «Он хочет скандала прямо сейчас?» — говорит Киркоров в ролике, после чего его все-таки впускают в здание. Вскоре видео с инцидентом стало вирусным, поскольку фраза Киркорова развеселила пользователей сети и быстро стала мемом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на выводы США об ответственности России за инцидент в Польше
Россиян бесплатно познакомят с Серебряным веком
Российские войска уничтожили две контрбатарейные станции AN/TPQ-50 США в ДНР
Бывший худрук МХАТ назвал Рианну и Бейонсе русскими народными певицами
Легионер ЦСКА сравнил футбольную инфраструктуру в России и Европе
ЦБ раскрыл долю высокорисковых клиентов банков
Порошенко раскрыл масштабы поставок американского оружия на Украину
На бронзовой руке нашли надпись на древнем вымершем языке
Задержанный в России наркокурьер сообщил о кураторе с Украины
Бренд представил худи со ставшей мемом фразой из скандала Киркорова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.