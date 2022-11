Бренд представил худи со ставшей мемом фразой из скандала Киркорова с работником Prada

Российский бренд Grek Wear представил худи с фразой, которую певец Филипп Киркоров произнес во время скандала с сотрудником бутика люксового бренда Prada в Дубае. Снимок вещи опубликован в Instagram-аккаунте ретейлера (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о черной толстовке модели Scandal, на которую желтой тканью с анималистичным паттерном нанесены следующие слова: Don't you know who I am? You want a scandal now? («Вы не знаете, кто я такой? Вы хотите скандала прямо сейчас?»). Известно, что стоимость предмета гардероба составляет 24 тысячи рублей.

Видеозапись спора поп-исполнителя с продавцом консультантом марки Prada опубликовали 14 ноября. На размещенных кадрах видно, что сначала артиста не пустили в магазин, из-за чего он начал ругаться с работником компании на входе. «Он хочет скандала прямо сейчас?» — говорит Киркоров в ролике, после чего его все-таки впускают в здание. Вскоре видео с инцидентом стало вирусным, поскольку фраза Киркорова развеселила пользователей сети и быстро стала мемом.