Смерть президента Федерации фигурного катания России назвали скоропостижной

Федерация фигурного катания назвала смерть президента ФФККР Горшкова скоропостижной

Смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова была скоропостижной, сообщили в ФФККР. Об этом представитель объединения заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Утром 17 ноября стало известно, что умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Ему было 76 лет.

В ФФККР рассказали, что Александр Горшков ушел из жизни скоропостижно. И выразили соболезнования его родным и близким.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Александр Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.

