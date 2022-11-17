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11:50, 17 ноября 2022Спорт

Смерть президента Федерации фигурного катания России назвали скоропостижной

Федерация фигурного катания назвала смерть президента ФФККР Горшкова скоропостижной

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова была скоропостижной, сообщили в ФФККР. Об этом представитель объединения заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Утром 17 ноября стало известно, что умер президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Ему было 76 лет.

В ФФККР рассказали, что Александр Горшков ушел из жизни скоропостижно. И выразили соболезнования его родным и близким.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. С 1998-го по 2010-й специалист был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Александр Горшков вместе с Людмилой Пахомовой выиграл золотую медаль на Играх-1976 в Инсбруке, став первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Также пара шесть раз становилась чемпионами мира и Европы.

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Алена Шевченко
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